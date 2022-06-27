Лідери країн G7 близькі до обмеження цін на російську нафту 

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Лідери країн Групи Семи близькі до угоди про обмеження цін на російську нафту, що зменшить доходи держави-агресора від її продажу до моменту вступу в силу ембарго на морську нафту з РФ.

Про це пише New York Times.

Таким чином країни прагнуть стабілізувати світові ринки нафти і сподіваються знизити на них ціни. У разі обмеження ціни (встановлення прайс-кепів) російська нафта зможе і надалі надходити до споживачів у всьому світі, хоча багаті демократії дедалі частіше запроваджують ембарго проти нафти з РФ у своїх країнах.

Навіть за умови принципової домовленості, міністрам фінансів країн G7 ще необхідно буде узгодити деталі того, як такий план буде реалізований.

Сполучені Штати вже запровадили заборону на російську нафту, а європейські союзники в найближчі місяці намагаються заборонити імпорт морської російської нафти (проте тимчасово залишити трубопровідну) та скоротити імпорт газу до кінця року.

Будь-які обмеження цін не будуть перешкоджати діючим заборонам, а застосовуватимуться до придбаної нафти, поки ці заборони не набудуть чинності.

Попри те, що російський експорт нафти суттєво впав через санкції, її доходи від продажу нафти зросли через зростання цін на паливо. Як наслідок, споживачі в усьому світі зіткнулися з високими цінами або й нестачею пального. Ця комбінація змусила лідерів G7 шукати шляхи того, як зменшити російські нафтові доходи, і при цьому зменшити тиск на ціни на енергоносії.

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