Путин использует "зерновое соглашение" как рычаг влияния на саммите G20 - Reuters

Президент РФ Владимир Путин может использовать возможное продолжение "зерновой инициативы" как способ получить рычаги влияния на саммите G20 в Индонезии в ноябре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированного европейского дипломата.

"Зерновое соглашение" было подписано 22 июля в Стамбуле, и позволило возобновить из украинских морских портов экспорт агропродукции. С начала полномасштабной войны РФ против Украины агрессор блокировал украинские морские пути, которые были основным каналом для экспорта зерна, муки и другой продукции. Как следствие, Россия создала угрозу массового голода в ряде стран мира.

По словам собеседника агентства, Путин будет присутствовать на саммите G20 на острове Бали, который начнется 15 ноября. Ранее он заявил, что еще не принял окончательного решения о своем присутствии на саммите.

В случае, если президент РФ таки посетит мероприятие, это станет первым крупным мировым саммитом, который он посетит вместе с крупными западными лидерами, в частности - президентом США Джо Байденом, с начала полномасштабной войны против Украины.

"Зерновая сделка будет центральной темой этого саммита G20, и все будут пытаться убедить Путина продолжить ее, по сути, позволить ей отсрочить или продлить ее на более долгий срок", - сказал дипломат. "Это способ для россиян держать карты в руках на саммите G20, но отсрочка или продление на более длительный срок зерновой сделки ничего им не будет стоить".

Лидеры стран G20 будут давить на Путина о продлении соглашения, добавил дипломат. В конце концов, по словам дипломата, Россия может отсрочить соглашение на четыре месяца, или даже пойдет на более длительное продление.

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"Это первое большое событие с начала войны, и каждый глава государства, который хочет быть посредником, начиная с президента Франции Макрона, будет ходить в гостиничный номер Путина, чтобы стать тем посредником, который убедил Путина продолжить зерновую сделку", - добавил дипломат.

Больше о "зерновом коридоре" читайте в статье: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу

Напоминаем:

Вследствие того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов. Сейчас украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей из-за блокирования Россией инспекции судов.

РФ последовательно пытается сорвать заключенное в июле "зерновое соглашение", по которому из украинских портов возобновился экспорт агропродукции. Ранее Россия направила ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре

В частности, агрессор заявляет о том, что соглашение будет прекращено, если окажется, что взрывчатка, которой ранее взорвали Крымский мост, была отправлена морем из Одессы.





