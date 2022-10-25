Zara останется работать в России, но под другим названием

Zara

Магазины одежды Zara останутся в России под названием Новая мода (New fashion).

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на собственные источники.

В магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. В целом планируется открытие четырех магазинов.

Напоминаем:

Из-за закрытия магазинов крупнейших международных fashion-сетей продажи одежды в РФ с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% в годовом исчислении.

Испанский розничный продавец одежды Inditex прекратил торговлю в России и закрыл 502 магазина и онлайн-продажи.