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Укр / Рус

Zara останется работать в России, но под другим названием

Вторник, 25 октября 2022, 17:48 - Анастасия Жарикова
 
Zara

Магазины одежды Zara останутся в России под названием Новая мода (New fashion).

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на собственные источники.

В магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда. В целом планируется открытие четырех магазинов.

Напоминаем:

Из-за закрытия магазинов крупнейших международных fashion-сетей продажи одежды в РФ с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% в годовом исчислении.

Испанский розничный продавец одежды Inditex прекратил торговлю в России и закрыл 502 магазина и онлайн-продажи.

компании Россия
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Экономическая правда
Укр / Рус
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