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Продажі одягу в Росії впали на чверть через закриття магазинів міжнародних брендів

Четвер, 5 травня 2022, 13:42 - Олексій Павлиш

Через закриття магазинів найбільших міжнародних fashion-мереж продажі одягу в РФ з 21 лютого по 10 квітня впали на 23% у річному вимірі.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані дослідження Platforma.

При цьому, з 1 січня по 20 лютого продаж одягу в Росії в річному вимірі зростав майже на 8%.

Серед тих, хто вирішив піти з Росії через війну в Україні, - іспанська компанія Inditex (бренди Zara, Massimo Dutti, Bershka), шведська H&M, польська LPP (бренди Reserved, Cropp, House), японська Uniqlo.

"З 21 лютого по 13 березня витрати росіян в іноземних мережах одягу зросли на 14-20%, що може говорити про те, що частина споживачів запасалася одягом потрібних марок, які оголосили про призупинення роботи в Росії, відзначають аналітики Platforma.

Альтернативу покупці почали шукати тільки на початок квітня: з 14 по 20 березня продажі в російських мережах одягу скоротилися на 15,5%, а до початку квітня обіг зріс на 14-28% у річному вимірі", - йдеться у статті.

На великі fashion-мережі, які призупинили роботу в Росії, торік припадало приблизно 20% обсягу російського ринку, який оцінювався в 2,69 трлн рублів, заявила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Ганна Лебсак-Клейманс. Вона зазначила, що з кінця лютого споживчий попит зміщувався на товари першої потреби.

Економічна правда

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