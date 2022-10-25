Еще один киргизский банк прекратил обслуживать российские карты "Мир"

Киргизский государственный "Айил-банк" объявил о временной остановке обслуживания платежных карт российской платежной системы "Мир".

Об этом говорится в заявлении госбанка.

ОАО "Айыл Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно прекращает: обслуживание платежных карт в рамках НСПК "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты эмитированные ОАО "Айыл Банк", - заявили в финучреждении.

"Айыл Банк" на 100% принадлежит правительству Кыргызстана.

Напоминаем:

Ряд киргизских банков прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир" вслед за похожими шагами в Узбекистане и Казахстане.

23 сентября в Узбекистане приостановлено обслуживание российской банковской карты "Мир".

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Перед этим, 21 сентября, Национальный банк Казахстана сообщил, что обслуживание карт "Мир" будет временно приостановлено в банкоматах страны.

Центробанк Шри-Ланки также заявил, что российская платежная система "Мир" не будет работать на территории страны из-за американских санкций.

После того, как в сентябре было опубликовано предупреждение Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему "Мир", ряд стран отказался от работы с ней. В частности, из системы вышли Türkiye İş Bankası и Denizbank.

Вслед за частными банками Турции из российской платежной системы "Мир" вышли и государственные банки.

О прекращении обслуживания российских карт "Мир" стало известно после того, как министерство финансов США ввело санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России.

Экономическая правда