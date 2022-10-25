ЕБРР выделит 500 миллионов евро займов для "Укрэнерго" и "Нафтогаза"

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает выделение НЭК "Укрэнерго" дополнительно 300 миллионов евро ссуды на оборудование и текущую ликвидность и ссуды в 200 миллионов евро для НАК "Нафтогаз".

Об этом сообщил член совета директоров ЕБРР Артем Шевалев в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Одна из вещей, которая вышла из этого визита, это решение выделить "Укрэнерго" 300 млн евро аварийного займа в течение следующего месяца", – сказал он.

Это решение еще предстоит утвердить совету директоров, однако, по его словам, скорость принятия такого решения беспрецедентна для международной финансовой организации.

"Это скорость света. Это решение принималось в таком темпе, какого я не видел за все свои годы работы в ЕБРР. Но мы знаем клиента, знаем потребности, и мы хотим это сделать. Опять же 300 млн евро – это незаурядный заем для одного клиента учитывая, что 150 млн евро мы уже выделили ранее", – прокомментировал Шевалев.

Средства будут использованы на закупку оборудования, необходимого для восстановления поврежденных энергосетей, и поддержание текущей ликвидности компании.

Также параллельно банк продолжает работу по выделению средств НАК "Нафтогаз" на закупку газа.

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"Ожидаем норвежской гарантии под этот заем, должна быть завершена процедура внутри норвежского правительства. Но максимум в начале ноября 200 млн евро будет утвержден", - пояснил Шевалев.

Он добавил, что банк действует по схеме, когда "Нафтогаз" закупает топливо, а банк проплачивает средства поставщику.

Напоминаем:

Канада и Британия поддержат кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для НАК "Нафтогаз" и НЭК "Укрэнерго" перед началом холодного времени года в условиях войны.

Европейский банк реконструкции и развития в 2022 году инвестирует в Украину более миллиарда евро, поддерживая экономику, а также продолжит финансирование в 2023 году.