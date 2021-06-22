Депутати пропонують розширити правління НБУ до 7 осіб: це може не сподобатися МВФ

НБУ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив правку до законопроєкту №4367, якою пропонується збільшити кількість членів правління Національного банку з 6 до 7 осіб.

Відповідне засідання Комітету, на якому розглядалися правки до законопроєкту до другого читання, відбулося 17 червня.

Рішення про розширення кількості заступників голови правління Нацбанку депутати обґрунтували тим, що з липня 2020 року регулятор почав здійснювати нагляд за небанківськими фінансовими установами. Саме цю частину фінансового ринку й пропонують віддати у підпорядкування новому членові правління.

Водночас, у самому Нацбанку цю ідею депутатів не підтримали. У відповідь на запитання ЕП перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що зміну кількості членів правління НБУ дуже широко дискутували на етапі прийняття закону про "спліт" (відповідно до якого небанківські фінансові установи й перейшли до підпорядкування НБУ), проте тоді вона не отримала підтримки.

"Структура Національного банку після внутрішньої реформи побудована за функціональним принципом. Дуже багато функцій, які перейшли до НБУ в результаті "спліта", розподілилися по вже існуючим функціональним підрозділам. Єдина нова функція — це нагляд і методологія. Для них у Нацбанку було створено два нових департаменти", — зазначила Рожкова.

Вона додала, що Нацбанк регулює ринок небанківських фінансових установ вже рік і за цей час процеси всередині регулятора були налагоджені "дуже добре", тому необхідності у впровадженні нового заступника голови НБУ наразі немає.

Водночас інший заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб додав, що розширення кількості членів правління Нацбанку — це дуже значуща зміна в управлінні регулятором, яка може викликати нерозуміння зі сторони Міжнародного валютного фонду.

"Як ми знаємо, для МВФ управління центральним банком — це одне з "краєугольних" питань, і вони завжди на цьому наголошували. Наскільки я розумію, такі кардинальні зміни повинні бути узгоджені з МВФ", — відповів він на запитання ЕП.

Наразі правління Національного банку складається з шістьох осіб: голови Кирила Шевченка, першої заступниці Катерини Рожкової та заступників Дмитра Сологуба, Юрія Гелетія, Ярослава Матузки та Олексія Шабана. Така структура правління була затверджена законом про інституційну спроможність НБУ, ухваленим у 2015 році в межах програми МВФ. До 2014 року правління Нацбанку складалося з 11 членів. Відповідно до фінансового звіту НБУ за 2020 рік, середньомісячна зарплата заступників голови правління складала близько 300 тис грн. Це означає, що запровадження ще одного члена правління збільшить видатки Нацбанку щонайменше на 3,6 млн грн на рік.

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ.

Економічна правда