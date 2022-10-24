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Малайзия не исключает возможности запуска у себя российской платежной системы "Мир"

Понедельник, 24 октября 2022, 14:02 - Алексей Павлыш

В Малайзии не исключают возможности запуска в стране российской платежной системы "Мир" – пока система "Мир" не работает в Малайзии.

Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Малайзии в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак, пишет "Интерфакс".

"Я думаю, что на данный момент удобнее приезжать в Малайзию и использовать платежную систему Union (китайская UnionPay – ред.), которая уже развита, например, в Китае. Это альтернативная платежная система. Но в будущем я не исключаю такую ​​возможность, что платежная система "Мир" будет работать в Малайзии", - сказал он журналистам в Екатеринбурге.

По словам временного поверенного, пока система "Мир" не работает в Малайзии, он связал это с тем, что власти страны еще не начали обсуждать этот вопрос с Россией.

Напоминаем:

Ряд киргизских банков прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир" вслед за похожими шагами в Узбекистане и Казахстане.

23 сентября в Узбекистане приостановлено обслуживание российской банковской карты "Мир".

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Перед этим, 21 сентября, Национальный банк Казахстана сообщил, что обслуживание карт "Мир" будет временно приостановлено в банкоматах страны. 

Центробанк Шри-Ланки также заявил, что российская платежная система "Мир" не будет работать на территории страны из-за американских санкций.

После того, как в сентябре было опубликовано предупреждение Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему "Мир", ряд стран отказался от работы с ней. В частности, из системы вышли Türkiye İş Bankası и Denizbank.

Вслед за частными банками Турции из российской платежной системы "Мир" вышли и государственные банки.

О прекращении обслуживания российских карт "Мир" стало известно после того, как министерство финансов США ввело санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России. 

Экономическая правда

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