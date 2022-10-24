Приватбанк открыл отделение в деоккупированном Шевченково Харьковской области

Приватбанк

Государственный Приватбанк в понедельник, 24 октября, возобновил работу в деоккупированном Шевченковском Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении отметили, что это уже 15 отделений Харьковщины, возобновивших работу с начала войны.

Кроме этого, до конца октября в ПриватБанке планируют возобновить работу еще нескольких отделений с учетом всех необходимых мер по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов.

"В целом ПриватБанк возобновил полноценную работу 27 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях восточных регионов Украины", – добавили в финучреждении.

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