Приватбанк открыл отделение в деоккупированном Шевченково Харьковской области
Государственный Приватбанк в понедельник, 24 октября, возобновил работу в деоккупированном Шевченковском Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
В финучреждении отметили, что это уже 15 отделений Харьковщины, возобновивших работу с начала войны.
Кроме этого, до конца октября в ПриватБанке планируют возобновить работу еще нескольких отделений с учетом всех необходимых мер по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов.
"В целом ПриватБанк возобновил полноценную работу 27 своих базовых отделений в городах и поселках на деоккупированных ВСУ территориях восточных регионов Украины", – добавили в финучреждении.
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