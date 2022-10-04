ПриватБанк відновив сервіс автоматичного сповіщення і сплати штрафів ПДР

Державний ПриватБанк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"З початку війни сервіс був недоступний з міркувань безпеки - державні реєстри певний час були відключені, зараз робота реєстрів поновлена.



Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, завдяки сервісу банку ви будете завжди вчасно проінформовані про штрафи пуш повідомленням та сплатити штраф в один клік за допомогою будь-якої карти ПриватБанку", - йдеться у повідомленні фінустанови.

Нагадаємо:

З 22 вересня відновив роботу електронний реєстр з пошуку штрафів із камер фотофіксації - за першу добу двадцять тисяч водіїв сплатили штрафи.

Так, Штрафи UA з 24 лютого опрацювали 1,2 млн штрафів - і лише 50% станом на 20 вересня були сплачені водіями.

Економічна правда