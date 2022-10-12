Міжнародні грошові перекази знову можна отримати через термінали Приватбанку

Державний Приватбанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що у терміналах самообслуговування за декілька кліків можна отримати термінові перекази:

Western Union;

MoneyGram;

PrivatMoney;

RIA.

"Зокрема, без черг та походу до відділень банку, можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказа", – додали у банку.

Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і в гривнях – зарахуванням на гривневу картку.

Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:

авторизуватися за допомогою будь якої картки банку;

натиснути пункт меню "Банківські послуги" → "Отримати грошовий переказ" → обрати платіжну систему;

ввести контрольний номер та дані переказу;

обрати картку, на яку хочете отримати переказ.

Мережа терміналів самообслуговування Приватбанку в Україні на сьогодні налічує понад 9 800.

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