Міжнародні грошові перекази знову можна отримати через термінали Приватбанку
Державний Приватбанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Зазначається, що у терміналах самообслуговування за декілька кліків можна отримати термінові перекази:
- Western Union;
- MoneyGram;
- PrivatMoney;
- RIA.
"Зокрема, без черг та походу до відділень банку, можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказа", – додали у банку.
Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і в гривнях – зарахуванням на гривневу картку.
Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:
- авторизуватися за допомогою будь якої картки банку;
- натиснути пункт меню "Банківські послуги" → "Отримати грошовий переказ" → обрати платіжну систему;
- ввести контрольний номер та дані переказу;
- обрати картку, на яку хочете отримати переказ.
Мережа терміналів самообслуговування Приватбанку в Україні на сьогодні налічує понад 9 800.
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