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Міжнародні грошові перекази знову можна отримати через термінали Приватбанку

Середа, 12 жовтня 2022, 11:35 - Анастасія Жарикова

Державний Приватбанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що у терміналах  самообслуговування за декілька кліків можна отримати термінові перекази:

  • Western Union;
  • MoneyGram;
  • PrivatMoney;
  • RIA. 

"Зокрема, без черг та походу до відділень банку, можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказа", – додали у банку.

Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і в гривнях – зарахуванням на гривневу картку.

Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:

  • авторизуватися за допомогою будь якої картки банку;
  • натиснути пункт меню "Банківські послуги" → "Отримати грошовий переказ" → обрати платіжну систему;
  • ввести контрольний номер та дані переказу;
  • обрати картку, на яку хочете отримати переказ.

Мережа терміналів самообслуговування Приватбанку в Україні на сьогодні налічує понад 9 800. 

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Економічна правда
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