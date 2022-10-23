Киевляне не экономят электроэнергию, несмотря на нашу просьбу - заместитель Кличко

КГГА решила начать отопительный сезон в столице, чтобы помочь энергетикам, поскольку несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП.

"Мы вынуждены начать отопительный сезон, потому что люди обогреваются электроприборами", — отметил Пантелеев.

Сейчас накопленные запасы газа в стране позволяют не только начать отопительный сезон вовремя, но и обеспечить температуру в квартирах на уровне прошлых лет, уверяют в КГГА.

По мнению Петра Пантелеева, электрообогреватели не являются спасением, потому что они быстро выводят из строя энергосистему. В администрации уверяют, что максимально запустили централизованную систему отопления.

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Напомним:

В КГГА отметили, что температура в домах киевлян будет близка к 18 градусам, как и прошлой зимой.

В КГГА не исключают возможность ситуации, где киевлянам придется остаться без света и тепла из-за постоянных российских атак объектов критической инфраструктуры.

В пятницу, 20 октября, в Киеве начался отопительный сезон, по технологическому графику здания начнут подключать к системе теплоснабжения.