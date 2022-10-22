Температура в оселях киян буде такою ж, як і в минулі зими - КМДА

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У КМДА зазначили, що температура в оселях киян буде близька до 18 градусів, як і минулої зими.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю ЕП.

"Річ у тім, що система централізованого теплопостачання міста спроєктована і сконструйована так, що менше певних показників давати не може. Думаю, температура буде десь 18 градусів", – сказав Дмитро Пантелеєв.

Наразі при запуску тепла йде встановлення параметрів. Відповідно тепло подається в холодні будинки, і у так званому зворотному трубопроводі температура набагато нижча за нормативну. Усе стабілізується десь через два тижні, не раніше. Система працюватиме приблизно так само, як минулого року.

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