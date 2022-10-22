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У Кличка оцінили ймовірність того, що киянам доведеться сидіти без тепла

Субота, 22 жовтня 2022, 12:05 - Ігор Пилипів
 
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У КМДА не відкидають можливість ситуації, де киянам доведеться залишитись без світла і тепла через постійні російські атаки об’єктів критичної інфраструктури.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю ЕП. 

Пантелеєв додає, що відключення не будуть пов’язані з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що країна-терорист руйнує наші енергетичні об’єкти. 

"Я не прогнозист, але відповідаю саме за цей напрямок. Ми плануємо свою діяльність з урахуванням того, що такі випадки будуть. Ми до цього готуємося", – зазначив заступник. 

Через територіальну диверсифікацію опалювальної мережі в Києві проблеми виникатимуть в тих районах, де будуть пошкодження. Система достатньо велика й інертна. Це понад 3 тисячі кілометрів трубопроводу і велика кількість джерел.

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Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У пʼятницю, 20 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон, за технологічним графіком будівлі почнуть підключати до системи теплопостачання.

Наприкінці жовтня опалювальний сезон розпочнеться в більшості областей, якщо ж холодна погода утримуватиметься раніше – старт можуть перенести.

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Економічна правда
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