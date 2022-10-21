McDonald's открыл еще два ресторана в Киеве: адреса

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об открытии еще двух ресторанов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба сети в Facebook.

Заведения теперь работают по адресам:

проспект Победы, 65-Я;

улица Софиевская, 1/2.

Полный список открытых ресторанов – здесь.

Напоминаем:

В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева – возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также "Дарница"

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