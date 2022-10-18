McDonald's открыл первые заведения во Львове

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые с начала полномасштабной войны открыла четыре заведения во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба сети в Twitter.

Нарешті цей вид на оперний у Львові 🥹 — McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) October 18, 2022

Открыты рестораны по адресам:

просп. Шевченко, 7

просп. Черновола, 12

просп. Свободы, 35

Пустомытовский р-н., с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30а

Отмечается, что из соображений безопасности посетителей и работников во время тревоги рестораны не работают.

Напоминаем:

В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева – возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также "Дарница".

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В конце сентября сеть объявила об открытии залов ресторанов в Киеве по низкому адресу – клиентов предупредили о возможности длинных очередей.