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Укр / Рус

McDonald's открыл первые заведения во Львове

Вторник, 18 октября 2022, 12:20 - Дана Гордийчук
 
getty images

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые с начала полномасштабной войны открыла четыре заведения во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба сети в Twitter.

Открыты рестораны по адресам:

  • просп. Шевченко, 7
  • просп. Черновола, 12
  • просп. Свободы, 35
  • Пустомытовский р-н., с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30а

Отмечается, что из соображений безопасности посетителей и работников во время тревоги рестораны не работают.

Напоминаем:

В McDonald's заявили, что с 20 сентября начинают поэтапное открытие ресторанов в Украине по запуску McDelivery. Первыми заработали заведения на левом берегу Киева – возле станций метро "Харьковская" и "Позняки", а также "Дарница".

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В конце сентября сеть объявила об открытии залов ресторанов в Киеве по низкому адресу – клиентов предупредили о возможности длинных очередей.

Экономическая правда
Укр / Рус
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