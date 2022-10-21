Цена на газ в Европе упали более чем на 8% на новостях о результатах встречи лидеров ЕС

Газ в Европе подешевел после того, как лидеры стран договорились о следующих шагах для преодоления последствий энергетического кризиса и обеспечения безопасности энергоснабжения зимой.

Об этом говорится в данных биржи ICE, Bloomberg.

Так, цена на газовом хабе TTF в Нидерландах снизились на 8,76% за день до 1195 доллара за тысячу кубометров. Благодаря тому, что Европе удается заполнить газовые хранилища согласно плану, газовые контракты в сентябре постепенно дешевели и отступали от предыдущих максимумов. В частности, биржевые цены 19 сентября впервые с 29 июля опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубометров.

Сейчас запасы газа в Европе превышают уровень заполненности хранилищ в прошлом году.

Хотя после переговоров в Брюсселе 27 лидеров стран-членов ЕС не смогли преодолеть разногласия между крупнейшими странами-членами и установить ограничения цены на газ, страны договорились дальше искать компромисс на основе предложений Еврокомиссии.

Политики обратились к Еврокомиссии с просьбой предложить "динамический ценовой коридор" и заявили, что они будут настаивать на временном потолке цен на газ для производства электроэнергии. Они также будут принимать меры для избежания экстремальных ценовых скачков и использовать общую покупательную способность ЕС для закупок газа.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что "мы разработаем дополнительный новый индекс, который будет лучше отражать ситуацию с ценами на СПГ, а пока мы создадим механизм рыночной коррекции, чтобы ограничить эпизоды чрезмерных цен на газ".

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Министры энергетики блока встретятся на следующей неделе, чтобы продолжить попытки обсудить детали различных планов.