Все разделы
Укр / Рус

Цена на газ в Европе упали более чем на 8% на новостях о результатах встречи лидеров ЕС

Пятница, 21 октября 2022, 11:31 - Дана Гордийчук

Газ в Европе подешевел после того, как лидеры стран договорились о следующих шагах для преодоления последствий энергетического кризиса и обеспечения безопасности энергоснабжения зимой.

Об этом говорится в данных биржи ICE, Bloomberg.

Так, цена на газовом хабе TTF в Нидерландах снизились на 8,76% за день до 1195 доллара за тысячу кубометров. Благодаря тому, что Европе удается заполнить газовые хранилища согласно плану, газовые контракты в сентябре постепенно дешевели и отступали от предыдущих максимумов. В частности, биржевые цены 19 сентября впервые с 29 июля опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубометров. 

Сейчас запасы газа в Европе превышают уровень заполненности хранилищ в прошлом году.

Хотя после переговоров в Брюсселе 27 лидеров стран-членов ЕС не смогли преодолеть разногласия между крупнейшими странами-членами и установить ограничения цены на газ, страны договорились дальше искать компромисс на основе предложений Еврокомиссии.

Политики обратились к Еврокомиссии с просьбой предложить "динамический ценовой коридор" и заявили, что они будут настаивать на временном потолке цен на газ для производства электроэнергии. Они также будут принимать меры для избежания экстремальных ценовых скачков и использовать общую покупательную способность ЕС для закупок газа.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что "мы разработаем дополнительный новый индекс, который будет лучше отражать ситуацию с ценами на СПГ, а пока мы создадим механизм рыночной коррекции, чтобы ограничить эпизоды чрезмерных цен на газ".

ВИДЕО ДНЯ

Министры энергетики блока встретятся на следующей неделе, чтобы продолжить попытки обсудить детали различных планов.

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте