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Ціни на газ в Європі опустились нижче 1800 доларів за тисячу кубів

Понеділок, 19 вересня 2022, 12:00 - Олексій Павлиш

Біржові ціни на газ у Європі 19 вересня вперше з 29 липня опустилися нижче 1800 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $1790 за 1 тисячу кубометрів, або €173,5 за МВт-год.

Газ дорожчав на тлі повної зупинки постачання газу "Північним потоком" 2 вересня. Незважаючи на зниження постачань, країни ЄС з вересня нарощують закачування газу до сховищ.

Нагадаємо:

Біржові ціни на газ у Європі 16 вересня опустились майже на 10% та торгувались за ціною, нижчою за 2000 доларів за тисячу кубометрів.

У ході торгів на біржі 15 вересня вартість газу в Європі піднялась на 12% - до майже 245 євро за 1 Мвт-год.

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