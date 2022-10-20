Энергетическое Сообщество усилит поддержку Украины после обстрелов – Минэнерго
Руководство Энергетического Сообщества предложило усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В четверг министр энергетики Герман Галущенко встретился с директором Секретариата Энергетического Сообщества Артуром Лорковским и его заместителем по обсуждению текущей ситуации.
Стороны обсудили текущую ситуацию с продолжением россиянами массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины, последствия разрушений, а также меры, предпринимаемые для стабилизации ситуации.
Галущенко поблагодарил Сообщество за создание и работу Фонда энергетической поддержки Украины, а также координацию предоставления международными партнерами материалов и оборудования для украинского энергетического сектора.
"Эта помощь значительно облегчает работу энергетиков, которые ежедневно проводят восстановление и ремонты подвергшихся атакам", - констатировали в Минэнерго.
В свою очередь, руководители Энергетического Сообщества предложили усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.
В частности, проработка международных механизмов возмещения государством-агрессором ущерба, причиненного энергетическому сектору Украины, внесение предложений в план восстановления Украины, подготовка интегрированного плана по энергетике и климату, а также меры по развитию возобновляемых источников энергии.
Напоминаем:
Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.
После того, как на прошлой неделе Россия начала массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, в ряде городов начались веерные отключения. Украинцев призывают не использовать мощные энергоприборы в пиковые часы нагрузки, чтобы избежать дальнейших отключений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате российских ударов было разрушено 30% электростанций - это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.
Экономическая правда