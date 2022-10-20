Фридман просит власти Монако разморозить его счета для докапитализации Альфа-Банка Украина

Совладелец Альфа-Банка Украины Михаил Фридман направил письмо регуляторным органам Княжества Монако с просьбой санкционировать частичное размораживание средств на его счетах в Монако для докапитализации финучреждения на миллиард долларов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек сообщил, что проводит встречи в Брюсселе, где обсуждается выработка механизма размораживания, докапитализации и системы контроля целевого использования средств.

"Верю, что банку удастся реализовать проект докапитализации, и это будет важным механизмом и прецедентом добровольного финансирования восстановления Украины", – отметил Шпек и добавил, что это сложная работа, но она ведется.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 октября о введении санкций на 1374 компании и 256 российских бизнесменов. Среди них российский олигарх Михаил Фридман и его семья.

Акционеры Альфа-Банка Украина заявили о готовности докапитализировать его на 1 млрд долларов или в случае решения Кабмина или НБУ о необходимости передачи контроля над банком государству или другому акционеру готовы подарить его акции.