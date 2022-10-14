Фрідман готовий за потреби "подарувати" Альфа-банк Україна державі

Акціонери Альфа-Банку Україна заявили про готовність докапіталізувати його на 1 млрд доларів, або у разі рішення Кабміну чи НБУ щодо необхідності передачі контролю над банком державі чи іншому акціонеру, готові подарувати його акції.

Про це співвласник банку Михайло Фрідман написав у листі голові НБУ Андрію Пишному, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На нашу думку, приватні інвестиції - це найкращий варіант… Водночас, якщо уряд чи Національний банк схилиться до рішення, що Альфа-Банк Україна має контролюватись державою чи іншим акціонером, ми готові безоплатно передати акції банку", – написав Фрідман

Він додав, що у жовтні в Брюсселі заплановані зустрічі представників банку з регуляторними органами ЄС щодо можливості практичної реалізації докапіталізації на 1 млрд дол за рахунок заморожених санкціями коштів.

"Окремо зазначу, що ми ніколи не ототожнювали інвестиції у капітал банку зі зняттям персональних санкцій. Нам дуже шкода, що в Україні інформацію було викривлено", - додав акціонер Альфа-Банку Україна.

Також Фрідман заявив, що акціонери з повагою віднесуться до рішення державних органів передати контроль над банком державі або іншому акціонеру і не оскаржуватимуть рішення в судах.

"Якщо у нас буде можливість інвестувати в банк та відновлення України - ми підтверджуємо свою готовність, у разі ж прийняття рішення щодо націоналізації Альфа-Банку Україна, хотів би запевнити вас, що процес передачі банку новому власнику відбудеться максимально комфортно", – резюмував Фрідман.

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