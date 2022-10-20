В Центробанке РФ говорят, что мобилизация нанесла ущерб российской экономике

Мобилизация в России, которую агрессор проводит для ведения войны против Украины, усилит дефицит рабочей силы и подорвет доверие потребителей, поэтому экономика возобновила падение.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитического департамента Центробанка России.

Мобилизация в России уже ударила по потребительскому доверию и деловой активности и, вероятно, будет давить на экономику в течение следующих месяцев.

"В сентябре восстановление экономической активности приостановилось и к концу месяца тенденция начала несколько ухудшаться", - говорится в докладе департамента.

Ранее сообщалось, что мобилизация в РФ может забрать с работы примерно одного из ста активных работников страны для отправки на фронт. Вместе с тем, что более 350 тысяч россиян бегут от призыва на фоне рекордно низкого уровня безработицы, кандидатов на освободившиеся места остается немного.

"Изменение потребительских настроений на фоне растущей неопределенности может временно сдержать восстановление потребления в начале четвертого квартала", - говорится в отчете. "Сокращение рабочей силы после частичной мобилизации может осложнить попытки компаний устранить ограничения со стороны предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы".

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Мобилизация в РФ может дополнительно ударить по российской экономике из-за призыва тысяч работников и бегство еще тысяч за границу.

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Однако в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.

После объявления мобилизации в РФ цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.





