Мобілізація росіян може поглибити економічну кризу в РФ 

Мобілізація в РФ може додатково вдарити по російській економіці через призов тисяч працівників та втечу ще тисяч за кордон.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наказ про мобілізацію в РФ може забрати з роботи приблизно одного зі ста активних працівників країни для відправки на фронт. У поєднанні з тим, що тисячі росіян намагаються виїхати з країни на тлі рекордно низького рівня безробіття, кандидатів на звільнені місця залишається небагато.

"Мобілізація завдає сильного негативного удару по споживчих настроях", – вважає економістка Renaissance Capital Софія Донец. "Ми побачимо відмови від непотрібних покупок і глибоке падіння попиту". Вона прогнозує, що це спричинить додаткові 0,5% до скорочення ВВП Росії цьогоріч.

Bloomberg Economics також очікує, що призов поглибить падіння ВВП і прискорить інфляцію в країні. "Гірше того, ці наслідки, ймовірно, збережуться протягом наступних п'яти років", – сказав російський економіст Алєксандр Ісаков.

Компанії намагаються запобігти призову своїх працівників до армії. Хоча в РФ можуть звільнити від призову деяких критично важливих працівників, такий перелік дуже обмежений. Деякі фірми радять своїм співробітникам працювати з дому в ті дні, коли очікується, що в офіс принесуть повістки.

При цьому ІТ компанії, яким теж обіцяли звільнення від призову, виявили, що багато з працівників потрапили в поточну хвилю. Як пишуть російські ЗМІ, деякі компанії орендують приватні літаки для вивезення співробітників.

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Разом із тим росіяни відчують тиск на свої фінанси через те, що бюджет РФ передбачає різке збільшення надходжень від податку на прибуток протягом наступних двох років, що є частиною спроб російського уряду знайти кошти на фінансування війні проти України. Ціни на комунальні послуги, що регулюються державою, також зростають.

Наталья Зубарєвіч, економістка Московського державного університету, передбачає, що в довгостроковій перспективі мобілізація та зростання кількості загиблих і поранених у війні призведе до скорочення і без того невеликої когорти росіян працездатного віку. При цьому, акцентує вона, головне – це відтік мізків, адже люди, які виїжджають, переважно, більш заможні та освічені.

Нагадуємо:

Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.

Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.

Після оголошення мобілізації в РФ ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.