Після оголошення мобілізації у РФ ціни на авіаквитки до "безпечних" країн різко зросли

Після оголошення часткової моблілізації в РФ ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень.

Про це пише канал "Можем объяснить" з посиланням на дані російських авіасервісів.

Так, на 21 вересня розпродано всі квитки на прямі рейси за найпопулярнішими напрямками, включаючи Єреван та Стамбул.

"У столицю Вірменії, Туреччини та Узбекистану на середу залишилося по одному квитку.

Ціни на рейси до Тбілісі та Баку різко зросли. Найкоротші перельоти до Грузії коштують близько 120 тис рублів, в Азербайджан - 248 тис рублів. У Єреван квитків на середу немає, мінімальна ціна на рейс у четвер становить 86 тис рублів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у російському сегменті Google на пік вийшов запит "куди виїхати з Росії" - це сталося відразу після звернення Путіна та Шойгу про мобілізацію. Найбільше ця тема цікавить мешканців прикордонної Білгородської області.

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"У соцмережах також ходять чутки про те, що РЖД перестала продавати квитки без довідки від військкомату. Однак у службі підтримки компанії МО спростували їх: "обмежень немає", - додає видання.

Нагадаємо:

Відразу після виступу президента РФ Путіна, під час якого він, зокрема, оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану.

Президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

Економічна правда