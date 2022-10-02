Роскомнадзор заблокировал доступ к SoundCloud

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В РФ ограничили доступ к программе SoundCloud, ссылаясь на "ложную информацию" о том, что Москва называет "специальной военной операцией" в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Информационное агентство передает, что роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию о характере так называемой "военной специальной операции" на территории Украины.

Отмечается, что доступ к сервису был заблокирован по распоряжению Генпрокуратуры России, и добавлено, что речь идет о форме и методах ведения спецоперации, включая "нападения на мирное население, удары по гражданской инфраструктуре, о многочисленных жертвах среди мирного населения руками российских солдат.

Ранее Россия боролась с крупными технологическими компаниями, чтобы контролировать поток информации после того, как 24 февраля она начала полномасштабное наступление на Украину, замедлив работу сервиса Twitter и запретив Facebook и Instagram Meta.

Напомним:

В РФ заблокировали доступ к сервису платной подписки на контент Patreon и онлайн-платформе для помощи в общении на английском Grammarly.

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