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Роскомнадзор заблокував доступ до Patreon і Grammarly

Неділя, 7 серпня 2022, 14:15 - Олексій Павлиш

У РФ заблокували доступ до сервісу платної підписки на контент Patreon і онлайн-платформи для допомоги у спілкуванні англійською Grammarly. 

Про це пише "Роскомсвобода", яка веде моніторинг доступності сайтів.

Зазначається, що російські провайдери за рішенням Генпрокуратури РФ закрили доступ до антивоєнної заяви редакції Doxa, опублікованій 25 лютого на Patreon, але через те, що сервіс використовує протокол HTTPS, недоступним став весь сайт.

При цьому, проблеми з доступом виникли також у Grammarly - онлайн-сервісу, який допомагає ефективніше писати тексти англійською.

Під блокування потрапила сторінка із заявою сервісу про те, що він припиняє роботу в РФ та Білорусі.

На підставі того ж, що і у Patreon рішення, блокується ще 102 сайти, зокрема низка українських ЗМІ.

Разом із Grammarly заблоковано 17 сайтів, свідчать дані "Роскомсвободи".

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