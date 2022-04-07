Роскомнадзор заборонив рекламу Google і його ресурсів у Росії

У РФ Роскомнадзор заборонив рекламу компанії Google LLC та її продуктів, а також зобов'язав пошукові мережі інформувати користувачів про порушення законодавства РФ компанією.

Про це йдеться у заяві відомства.

Роскомназор, серед іншого, пообіцяв організувати "інформування пошуковими системами інтернет-користувачів" щодо порушень компанією російських законів.

На думку відомства, відеохостинг YouTube (належить Google) розповсюджує фейки про вторгнення РФ в Україну (у Росії це називають "військовою операцією) та не видаляє відеоролики "Правого сектору" і "Азову".

"Перераховані заходи інформуючого та економічного характеру щодо американської інтернет-компанії Google LLC діятимуть до повного усунення іноземною особою порушень російського законодавства", - йдеться у повідомленні відомства в Telegram-каналі.

У Роскомнадзорі заявляли, що YouTube не видалив понад 10 тис екстремістських матеріалів. Відомство надіслало до російського суду 22 протоколи щодо компанії Google за видалення забороненої інформації - суд визнав компанію винною та наклав штрафи на загальну суму понад 50 млн рублів.

Економічна правда