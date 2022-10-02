"еРобота": в рамках шестой волны выдадут грантов почти на 50 миллионов

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Государственный центр занятости подвел итоги шестой волны реализации программы "Собственное дело" в рамках проекта "еРобота", по которой будет выделено почти 50 млн гривен для 211 успешных заявителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Предполагается, что после реализации этих проектов будет создано 524 новых рабочих места.

Наибольшее количество победителей в шестой волне по программе "Собственное дело" зарегистрированы:

в Ровенской области (29 человек);

В Киеве (25 человек);

во Львовской области (23 человека).

Что касается отраслей, где работают победители, то это:

оптовая и розничная торговля (72 человека);

перерабатывающая промышленность (42 человека);

временное размещение (30 человек).

В Министерстве экономики напоминают, что программа предоставления грантов для бизнеса "еРобота" началась 1 июля, и уже определены победители шести волн, каждая из которых длится две недели.

Добавляется, что программа "Собственное дело" на сегодня является наиболее популярной среди всех грантовых программ в рамках проекта "еРобота". Она предусматривает предоставление микрогрантов до 250 тыс. грн для малого бизнеса и микробизнеса с условием создания одного или двух рабочих мест в зависимости от размера гранта.

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Напомним:

Кабинет министров выделил дополнительные 35 млн грн для финансирования утвержденных заявок по программе "еРобота" по созданию новых садов и теплиц.

В рамках проекта "еРобота" уже более 1000 предпринимателей подали заявки на получение грантов на развитие предприятий перерабатывающей отрасли и закладку садов и тепличных хозяйств, 77 из них в ближайшее время получат средства от государства.