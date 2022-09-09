"єРобота": бізнес отримає гранти на 450 мільйонів на закладку садів і розвиток переробних компаній

У рамках проєкту "єРобота" вже понад 1000 підприємців подали заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств, 77 з них найближчим часом отримають кошти від держави.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"На сьогодні ми маємо 54 успішні заявки на гранти від підприємців, що планують розвивати переробні компанії, та 23 - на закладку садів. Загальна сума коштів, які вони отримають від держави - 454 млн грн.

І вже цієї осені аграрії матимуть можливість закласти понад три сотні гектарів нових садів та посилити потужність нашої переробної галузі", - сказала Бережна.

Зазначається, що найбільшу кількість садів отримувачі грантів планують закласти в Київській області - 6 садів, в Закарпатській та Львівській областях - по 3. 10 підприємців, що найближчим часом отримають кошти, мають намір вирощувати лохину та чорницю, 8 - розіб"ють яблуневі сади. 8 нових садів матимуть площу 20-25 га.

""Щодо переробних підприємств, то отримувачі грантів планують розвивати діяльність в сферах виробництва харчових продуктів, меблів, хімічних речовин і хімічної продукції, готових металевих виробів, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, текстильного виробництва", - кажуть в Мінекономіки.

Там нагадали, що гранти на розвиток переробної галузі надаються на придбання основних засобів виробництва (верстати, технологічне обладнання) та покриття витрат на їх доставку і введення в експлуатацію.

ВІДЕО ДНЯ

Перші 1000 заявників отримають грант у розмірі до 70% вартості проєкту, решту 30% фінансують за власний рахунок. Максимальна сума гранту - 8 млн грн.

Гранти на закладку саду чи тепличного господарства надаються на будівництво модульної теплиці, придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію або для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику.

Для учасників, які створять першу тисячу гектарів садів, держава компенсує 70% вартості проєкту, для наступних - 50%, решту переможці фінансують за рахунок своїх власних або кредитних коштів. Максимальна сума гранту - 7 млн грн.

Проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі прийом заявок на усі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

Економічна правда