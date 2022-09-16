"єРобота": скільки заявок на гранти вже подали і скільки – схвалили

Кабінет міністрів виділив додаткові 35 млн грн для фінансування затверджених заявок за програмою "єРобота" щодо створення нових садів та теплиць.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти далі конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку.

"Економічна стійкість держави нерозривно пов’язана із приватним сектором. Більше приватних бізнесів - більше робочих місць, більше податків для держави", - сказав прем'єр.

Він додав, що за два місяці від старту програми безповоротних грантів "єРобота" українці подали більше 10 тисяч заявок, з них 1115 уже схвалені.

Шмигаль розповів, що програма "єРобота" продовжиться наступного року й разом із програмами пільгового кредитування стане одним із основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

У рамках проєкту "єРобота" вже понад 1000 підприємців подали заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств, 77 з них найближчим часом отримають кошти від держави.

Економічна правда