"Новая почта" открыла отделение в Кракове
Почтовый оператор "Новая почта" открыл второе отделение за границей – в Кракове в Польше.
Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в Facebook.
По его словам, компания планирует открыть до 10 отделений в Польше через несколько недель.
"Две-три недели и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков – встречай!" – написал он.
Напоминаем:
Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.
Кроме того, компания анонсировала открытие отделений в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани также в этом месяце. Равномерно оператор планирует и дальше расширять свою сеть.
Ранее сообщалось, что Новая почта планирует выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022 года.
Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.