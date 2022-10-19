"Новая почта" открыла отделение в Кракове

Почтовый оператор "Новая почта" открыл второе отделение за границей – в Кракове в Польше.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в Facebook.

По его словам, компания планирует открыть до 10 отделений в Польше через несколько недель.

"Две-три недели и мы откроем до 10 отделений в Польше! А сейчас, Краков – встречай!" – написал он.

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Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.

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Кроме того, компания анонсировала открытие отделений в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани также в этом месяце. Равномерно оператор планирует и дальше расширять свою сеть.

Ранее сообщалось, что Новая почта планирует выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022 года.

Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.





