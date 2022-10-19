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Государство за месяц аукционов получило от приватизации более миллиарда: куда направят средства

Среда, 19 октября 2022, 14:10

После принятия нового закона о приватизации государство за месяц аукционов заработало более миллиарда гривен, которые используют на нужды обороны.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, передает пресс-служба ВРУ.

По ее словам, все эти активы получат именно украинские инвесторы, готовые инвестировать в расширение бизнеса даже во время войны.

"Для государства это двойная выгода: во-первых, рост ВВП, во-вторых – поступление от приватизации в государственном бюджете. Все, что зарабатывает сегодня страна, в том числе от приватизации, идет прямо на оборону, поскольку международные партнеры финансируют только социальные расходы", – добавила Пидласа.

По ее словам, несмотря на сложную ситуацию в безопасности, на аукционах наблюдается такая же конкуренция, как и в прошлом году: в среднем 3,5 участника. Одной из причин стало упрощение правил приватизации, принятое Верховной Радой Украины в августе.

Напоминаем:

Фонд госимущества объявил аукционы по приватизации шести баз отдыха в Днепропетровской, Винницкой, Одесской и Львовской областях.

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В ходе приватизационного аукциона Узловского места осуществления деятельности (МПД) во Львовской области цена со стартовых 23,6 млн грн выросла до 235,6 млн грн.

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Экономическая правда
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