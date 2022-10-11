Спиртзавод на Львівщині продали на аукціоні вдесятеро дорожче "старту"

У ході приватизаційного аукціону Вузлівського місця провадження діяльності (МПД) на Львівщині ціна зі стартових 23,6 млн грн зросла до 235,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна, сторінка аукціону на майданчику Prozorro.Sales.

В аукціоні брали участь три учасники. Найбільшу суму у 235,6 млн грн запропонувало ТОВ "Італі фром". За даними YouControl, підприємство зареєстроване у Львові у 2020 році, а основним видом діяльності вказана оптова торгівля фруктами й овочами.

У разі, якщо компанія відмовиться від об’єкту, можливість його отримати перейде до учасника з другою найвищою ціновою пропозицією. Ним є також зареєстроване у Львові ТОВ "Полі стар", основним видом діяльності якого є купівля та продаж власного нерухомого майна. Учасник запропонував за Вузлівський спиртзавод 130,4 млн грн.

Місце провадження діяльності розташоване у м. Радехів на Львівщині.

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