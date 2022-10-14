Фонд держмайна виставив на приватизацію шість баз відпочинку
Фонд державного майна оголосив аукціони з приватизації шести баз відпочинку в Дніпропетровській, Вінницькій, Одеській та Львівській областях.
Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
Так, на 20 жовтня запланований аукціон з продажу бази відпочинку "Оріль" (Дніпропетровська обл., смт Обухівка). Стартова ціна – 1,4 млн грн.
Також 20 жовтня пройде аукціон, на який виставили будівлі санаторію "Гірський" (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Бронниця). Стартова ціна – 14,4 млн грн.
25 жовтня має відбутсь аукціон з продажу дитячої дачі "Сосенка" (Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Орлівщина). Стартова ціна – 6,5 млн грн.
27 жовтня - аукціон з продажу бази відпочинку "Сосновий бор" (Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина). Стартова ціна – 23,2 млн грн.
На аукціон 28 жовтня виставли цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору "Сонячний" (Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка), Стартова ціна – 6 млн грн.
Також 28 жовтня пройде аукціон з продажу бази відпочинку "Трембіта" (Львівська обл., Сколівський р-н, с. Верхнє Синьовидне). Стартова ціна – 36,7 тис грн.
Економічна правда