Фонд держмайна виставив на приватизацію шість баз відпочинку

Мільйони українців ризикують заплатити податки зі своєї зарплати двічі. Як цього уникнути? Українці, які перебувають за кордоном понад 183 дні, можуть навіть не знати, що їх визначили податковими резидентами іншої країни. Кому загрожує подвійне оподаткування?

Відставка голови НБУ на тлі війни. Чому Зеленський міняє керівника Нацбанку? Напередодні Кирило Шевченко заявив про свою відставку через проблеми із здоров'ям. Імовірно, його замінить ексголова Ощадбанку Андрій Пишний – креатура голови Офісу президента Андрія Єрмака. Чому в президента пішли на такий крок в умовах війни?