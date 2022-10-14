Киргизький банк із міжнародними акціонерами припинив прийом карток "Мір" підсанкційних банків РФ

Киргизький банк "Компаньйон", який має міжнародних акціонерів, припинив прийом карток "Мір", російських банків, які раніше потрапили під санкції.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на заяву банку.

У повідомленні фінустанови йдеться, що обслуговування призупинено "у зв'язку з рішенням партнерського процесингового центру".

Так, "Компаньйон" опублікував список із 21 російського банку, з картами яких призупинено роботу.

До списку включені банки, які раніше потрапили під санкції - зокрема Сбєрбанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие". Окремо у списку згадується також Банк Москви, який у 2016 році припинив своє існування як окремий банк, ставши частиною ВТБ.

Як зазначає Forbes Russia, акціонерами банку "Компаньйон" є міжнародна неурядова організація MercyCorps (Корпус милосердя), Нідерландський банк розвитку (FMO) та інвестфонд Triodos Investment Management ("дочка" банку розвитку Triodos).

Раніше Мінфін США погрожував карати за співпрацю з російською платіжною системою.

ВІДЕО ДНЯ

Нацбанк Киргизстану заявляв, що банки республіки самостійно приймають рішення про співпрацю з різними платіжними системами.

Нагадаємо:

Центробанк Шрі-Ланки заявив, що російська платіжна система "Мір" не працюватиме на території країни через американські санкції.

Після того, як у вересні було опубліковано попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мір", низка країн відмовилася від роботи з нею. Зокрема, з системи вийшли Türkiye İş Bankası та Denizbank.

Слідом за приватними банками Туреччини з російської платіжної системи "Мір" вийшли і державні банки.

Про припинення обслуговування російських карт "Мір" стало відомо після того, як міністерство фінансів США запровадило санкції проти виконавчого директора Національної системи платіжних карт Росії.

Економічна правда