Аэропорт в Ровном переоборудуют в таможню 

Помещение ровенского аэропорта переоборудуют в полноценный таможенный пост, поскольку своих прямых обязанностей оно пока не выполняет.

Об этом сообщил директор Ровенского аэропорта Игорь Насинюк, передает "РВ".

Также на территории аэропорта будет обустроена стоянка для автомобилей, помещение для хранения товаров и место для взвешивания ТС.

По мнению директора аэропорта, таможенный пост будет пользоваться спросом, поскольку расположен недалеко от трассы, что более удобно для грузовых автомобилей, которым не нужно будет заезжать в город.

Открытие дополнительного хаба, по словам брокеров, должно разгрузить действующий таможенный пост в городе, который не справляется с имеющейся нагрузкой.

Напомним:

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