Електронну чергу на кордоні запустять менш як за місяць – Мінінфраструктури

Пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону", покликаний зменшити затори на пропускних пунктах, запрацює менш, ніж за місяць.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Зараз готуємося запустити пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") на першому пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Це важливо, в першу чергу, для комфорту водіїв, а також - для організації роботи пунктів пропуску, адже вони - наше обличчя, перше, що бачать перевізники, прибуваючи в Україну з інших країн. І часто це два різні світи з порівнянням, на жаль, не на нашу користь, отож будемо це виправляти", - розповів Найєм.

За його словами, необхідність в проєкті "єЧерга" виникла через збільшення навантаження на автомобільні пункти пропуску.

Так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну морські і повітряні шляхи були заблоковані, а кількість товарів, які перевізники переправляють автівками через кордон з того часу невпинно збільшується.

За вересень фізичний обсяг цього експорту склав 1 мільйон 400 тисяч тонн. Це більше на 400 тисяч тонн, ніж у березні цього ж року.

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"Пункти перетину кордону працюють перевищуючи свою проєктну здатність. Міністерство інфраструктури України наразі спільно з Митною та Прикордонною службою паралельно реалізують проєкт "Відкритий кордон", щоб збільшити пропускну спроможність ПП – розбудовують прикордонну інфраструктуру, збільшують існуючі і відкривають нові пункти пропуску.

Разом з тим, проєкт "єЧерга" дозволить скоротити час перебування водія в фізичній черзі біля кордону. Натомість вони зможуть очікувати в комфортних, пристосованих для відпочинку місцях, а не жити на узбіччі", - розповів Найєм.

За його словами, деякі перевізники поки мають перестороги і побоювання щодо введення системи електронних черг.

"Ми знаходимось на зв’язку з перевізниками постійно. До конструктивних пропозицій дослухаємось. Пояснюємо, що електронна черга буде безкоштовною, що саме ця система дасть можливість якомога ефективніше планувати поїздки і перестати жити по 7-10 днів водіям на узбіччі, а чекати рейсу в комфортних умовах.

Саме "єЧерга" допоможе остаточно прибрати вплив людського фактору на те, хто першим з перевізників перетне кордон. Це буде ще один інструмент, який допоможе усунути корупційні ризики на кордоні", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо:

У жовтні на прикордонних пунктах пропуску почне працювати сервіс Електронної черги, спершу він запрацює на одному з пунктів пропуску.

Економічна правда