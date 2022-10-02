"Митний безвіз" з ЄС: перші вантажі вже прямують в обох напрямках

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В Україні в суботу, 1 жовтня, запрацювала конвенція про процедуру спільного транзиту (CCTP) або так званий "митний безвіз", в рамках якого вже прямують перші вантажі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У міністерстві зазначають, що першою країною, з якої було відправлено вантаж для доставки в Україну під процедурою спільного транзиту, стала Німеччина.

"Сьогодні, 1 жовтня, для України набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом", – йдеться в повідомленні.

Перша транзитна декларація Т1 була відправлена 1 жовтня з Німеччини до України. Митники вже бачать її в електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки.

Україною також було оформлено першу транзиту декларацію на виїзд. За нею вантаж зараз прямує через Польщу до Німеччини. Наразі в системі також очікують прибуття товарів у митницю відправлення та інші декларації, за якими товари будуть поміщені під процедуру спільного транзиту та доставлені до митниць призначення на території країн-учасниць Конвенції.

Додається, що відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів 27 вересня схвалив постанови, які дозволять Україні приєднатися до Конвенцій про процедуру спільного транзиту і спрощення формальностей у торгівлі товарами, тобто – "митного безвізу".