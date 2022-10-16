Китай не будет спешить с переходом на чистую энергию - Си Цзиньпин

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Президент КНР Си Цзиньпин пообещал медленное и стабильное прекращение роста выбросов, вызывающих нагрев планеты, причем энергетическая безопасность станет приоритетом для страны из-за волнений на мировых топливных рынках.

Об этом сообщает Bloomberg.

В своей речи во время недельного съезда Коммунистической партии Си сказал, что усилия Китая по достижению максимального уровня выбросов углекислого газа и, наконец, сведение его к нулю, будут руководствоваться осторожностью.

Лидер КНР заверил, что они не прекратят сжигать ископаемое топливо, пока не будут уверены, что чистая энергия сможет его надежно заменить.

"Мы будем работать активно и взвешенно, чтобы достичь пиковых выбросов углерода и углеродной нейтральности. Основываясь на энергетических и ресурсных ресурсах Китая, мы будем продвигать инициативы по достижению пиковых выбросов углерода хорошо спланированным и поэтапным способом, в соответствии с принципом получить новое, прежде чем отбросить старое", — сказал Си в своем обращении.

Китай в настоящее время является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов. Два года назад Си возмутил климатических активистов, когда пообещал достичь углеродного нейтралитета к 2060 году после пика выбросов до 2030 года.

Напомним:

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Цены на нефть были стабильными в пятницу утром, поскольку поддержка значительного сокращения целевого объема поставок ОПЕК+ и ослабление доллара были противопоставлены опасениям глобальной рецессии и слабому спросу на нефть в Китае. В недельном измерении цены немного упали.

Экспорт бензина Китая за август вырос на 97,4% по сравнению с годом ранее из-за новых экспортных квот на фоне падения внутреннего спроса.