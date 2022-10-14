Ціни на нафту за тиждень впали на 4% на тлі занепокоєнь щодо рецесії

Ціни на нафту були стабільними у п'ятницю вранці, оскільки підтримка значного скорочення цільового обсягу поставок ОПЕК+ і ослаблення долара були протиставлені побоюванням глобальної рецесії та слабкому попиту на нафту в Китаї. У тижневому вимірі ціни трохи впали.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 31 цент, або 0,3%, до 94,26 долара за барель о 09:24 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 25 центів, або 0,3%, до 88,86 долара.

Контракти Brent і WTI впали приблизно на 4% за тиждень після двох тижнів зростання через занепокоєння щодо світової економіки.

Долар США цього тижня знизився з останніх максимумів, що зробило деноміновані в доларах товари дешевшими для власників інших валют.

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Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, бореться зі спалахами COVID після тижневої відпустки напередодні з’їзду Комуністичної партії, де очікується, що президент Сі Цзіньпін продовжить своє керівництво.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер знизило прогноз попиту на нафту на цей і наступний період, попереджаючи про потенційну глобальну рецесію.

Економічна правда