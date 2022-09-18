Китай нарощує експорт бензину на фоні падіння внутрішнього попиту

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Експорт бензину Китаю за серпень зріс на 97,4% порівняно з роком раніше через нові експортні квоти на тлі падіння внутрішнього попиту.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Головного митного управління, поставки бензину в серпні становили 1,12 млн тонн, а обсяги за січень-серпень були на 30,4% нижчими, ніж за відповідний період минулого року.

Експорт дизельного палива склав 830 тис тонн, що на 51,8% більше, ніж у серпні 2021 року. Експорт за січень-серпень склав 3,25 млн тонн, що на 78,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Обсяги китайського експорту авіаційного палива в серпні знизився на 15,4% проти минулого року до 780 тис. тонн. Проте з початку року поставки були на 4,4% вищими, ніж роком раніше, і становили 5,54 млн тонн.

Аналітики та трейдери прогнозували, що експорт Китаєм бензину, дизельного та авіаційного палива відновиться в серпні майже до найвищого рівня за рік після того, як Пекін видав додаткові квоти на експорт у червні та липні.

Митні дані також засвідчують, що імпорт скрапленого природного газу Китаєм у серпні впав на 28,1% порівняно з роком раніше до 4,72 млн тонн. Поставки протягом перших восьми місяців року також знизилися на 21,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 40,64 млн тонн на тлі високих спотових цін на охолоджене паливо.

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Дані також показали, що імпорт трубопровідного газу минулого місяця зріс на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,13 млн тонн. Обсяги імпорту з початку року зросли на 10,6% порівняно з роком раніше до 30,40 млн тонн.

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