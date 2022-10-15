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Саудовская Аравия выделит 400 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины

Суббота, 15 октября 2022, 10:28 - Игорь Пилипив
 
getty images

Наследный принц и премьер-министр Мухаммад бин Салман в пятницу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, где сообщил украинскому президенту о дополнительном пакете гуманитарной помощи для Украины. 

Об этом сообщает саудовское государственное информационное агентство SPA.

О разговоре также сообщил Владимир Зеленский в Twitter. Он поблагодарил Наследного принца за поддержку территориальной целостности Украины и резолюции в ГА ООН, и отметил договоренность о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой поддержки Украине.

Саудовское информационное агентство добавляет, что пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долл. будет способствовать облегчению страданий украинских граждан на волне кризиса.

Кроме того, глава Саудовской Аравии выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия по обмену пленными.

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Напомним:

До конца года Украина рассчитывает получить еще 12-16 млрд долларов помощи от иностранных партнеров.

Саудовская Аравия и Россия настаивают на серьезных сокращениях добычи нефти накануне встречи картеля ОПЕК+ в среду, что, вероятно, повлекут контрмеры США.

Саудовская Аравия Зеленский
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