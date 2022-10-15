Саудовская Аравия выделит 400 миллионов долларов на гуманитарную помощь для Украины

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Наследный принц и премьер-министр Мухаммад бин Салман в пятницу провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, где сообщил украинскому президенту о дополнительном пакете гуманитарной помощи для Украины.

Об этом сообщает саудовское государственное информационное агентство SPA.

О разговоре также сообщил Владимир Зеленский в Twitter. Он поблагодарил Наследного принца за поддержку территориальной целостности Украины и резолюции в ГА ООН, и отметил договоренность о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой поддержки Украине.

Провів розмову зі Спадкоємним принцом КСА Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення 🇺🇦 військовополонених. Домовились про надання 🇸🇦 макрофінансової підтримки Україні. October 14, 2022

Саудовское информационное агентство добавляет, что пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долл. будет способствовать облегчению страданий украинских граждан на волне кризиса.

Кроме того, глава Саудовской Аравии выразил готовность королевства продолжать посреднические усилия по обмену пленными.

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Напомним:

До конца года Украина рассчитывает получить еще 12-16 млрд долларов помощи от иностранных партнеров.

Саудовская Аравия и Россия настаивают на серьезных сокращениях добычи нефти накануне встречи картеля ОПЕК+ в среду, что, вероятно, повлекут контрмеры США.