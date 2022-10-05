Саудівська Аравія і РФ наполягають на серйозних скороченнях видобутку нафти всупереч позиції США – FT

Саудівська Аравія та Росія наполягають на серйозних скороченнях видобутку нафти напередодні зустрічі картелю ОПЕК+ у середу, що, ймовірно, спричинять контрзаходи США.

Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, розмір скорочення видобутку ще належить узгодити, але Саудівська Аравія і РФ наполягают на скороченні на 1-2 млн барелів на день або більше - як варіант, поетапно протягом кількох місяців.

За словами аналітиків, ці скорочення, ймовірно, спричинять контрзаходи США.

"Якщо вони (Саудівська Аравія - ред.) хочуть вищу ціну на нафту, вони чітко зазначили, що збираються добиватися цього, навіть якщо це призведе до однозначної реакції з боку США", - кажуть опитані виданням експерти.

Виробники ОПЕК+ стурбовані тим, що обмеження ціни, заплановане зараз лише для Росії, пізніше може стати прецедентом для більш широкого використання проти інших виробників.

Очікується, що російський високопосадовець Олександр Новак візьме участь у засіданні в середу і підтримає значне скорочення видобутку, оскільки російська нафта вже торгується з великим дисконтом.

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Особа, знайома з обговореннями, сказала, що скорочення будуть зроблені на основі наявного видобутку, а не на рівні квот, які деякі країни-члени ОПЕК+ не змогли виконати через роки поганого управління та недостатніх інвестицій.

"Таке скорочення, ймовірно, матиме великий вплив на ціни, які впали влітку, посиливши шанси демократів на проміжних виборах у США наступного місяця.

Ціни залишаються високими за історичними стандартами, і, оскільки ймовірність значного скорочення видобутку стає зрозумілою, нафта Brent, міжнародний еталон, у середу зросла до 91,50 долара за барель, що на 8 відсотків більше, ніж минулого тижня.

Напруженість між Саудівською Аравією, найбільшим у світі експортером сирої нафти, та США, найбільшим у світі споживачем, виникає, коли аналітики попереджають про поглиблення глобальної енергетичної війни, спровокованої вторгненням Росії в Україну", - пише FT.

США хочуть обмежити доходи Росії від нафти, щоб позбавити її фінансування, що робить співпрацю Саудівської Аравії з Москвою джерелом напруги між Ер-Ріядом і Білим домом.

Нагадаємо:

Ціни на нафту незначно змінились у середу напередодні зустрічі країн-виробників ОПЕК+, де вони обговорять скорочення видобутку нафти.

Економічна правда