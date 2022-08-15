Україна очікує отримати до 16 мільярдів доларів міжнародної допомоги до кінця року – Марченко

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До кінця року Україна розраховує отримати ще 12-16 млрд доларів допомоги від іноземних партнерів.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю РБК-Україна.

"Це залежить від успішності проведених переговорів, до 30 мільярдів може бути. Це з початку війни у перемовинах. Ми вже отримали 14, тобто до кінця року можемо отримати ще від 12 до 16 мільярдів", – сказав він.

Очільник Мінфіну додав, що вже у вересня Кабінет Міністрів очікує надходження по програмі макрофінансової підтримки від ЄС.

Програмою передбачено надання Україні 8 млрд євро. Але, вочевидь у вересні надійдуть не всі кошти – очікується декілька траншів.

"В цілому ми відчуваємо підтримку. І я сподіваюсь, що ці посили, які дає президент, будуть почуті, і макрофінансова підтримка буде отримана Україною в повному обсязі", - сказав міністр.

За словами Марченка, наразі не можна говорити про свідоме затягування виділення коштів Україні з боку країн ЄС

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"Ми навіть в Україні частково адаптувалися жити в умовах війни, то в Європі, в європейських країнах це зараз не є таким нагальним критичним фокусом. Це, можливо, причина.

Але в цілому ми відчуваємо підтримку. І я сподіваюсь, що ці посили, які дає президент, будуть почуті, і макрофінансова підтримка буде отримана Україною в повному обсязі", – впевнений він.