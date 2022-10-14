Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2022 год
Пятница, 14 октября 2022, 16:41 -
Кабинет Министров на заседании в пятницу, 14 октября, утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2022 год.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Общая сумма доходного бюджета определена в сумме 594,4 млрд грн, из них собственные доходы составляют 386,5 млрд грн.
Общий объем расходной суммы определен в сумме 594,4 млрд грн.
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