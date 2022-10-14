Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2022 год

Кабинет Министров на заседании в пятницу, 14 октября, утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2022 год.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Общая сумма доходного бюджета определена в сумме 594,4 млрд грн, из них собственные доходы составляют 386,5 млрд грн.

Общий объем расходной суммы определен в сумме 594,4 млрд грн.

Напоминаем:

Пенсионный фонд Украины по состоянию на 7 октября выплатил жителям Луганской области более 516 млн. гривен.

Накопительную пенсионную систему можно запускать с 2024 года, если в 2023 году закончится большая война.

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Правительство намерено завершить внедрение базового пенсионного дохода в 2023 году.





