Накопичувальну пенсійну систему можуть запустити з 2024 року, але є умова

Накопичувальну пенсійну систему можна запускати з 2024 року, за умови якщо у 2023 році закінчиться велика війна.

Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За її словами, подати у Раду законопроєкт із відсотком нарахування – це найпростіше, що може бути. А вже зареєстрований проєкт закону про зменшення ПДФО, говорить Жолнович, є "грамотним варіантом початку".

"Друге дуже важливе завдання – це зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, примножити їх, принаймні на рівень інфляції", – додала чиновниця.

Запуск накопичувальної системи вона називає непростим завданням, яке залежить від економіки, розвитку фондових ринків, наявності достатніх фінансових інструментів, щоб оператори могли ці кошти примножувати.

Точних термінів запуску реформи у Мінсоцполітики не називають.

"Якщо дасть Бог і наступного року її закінчимо, то ми уже з 2024 року можемо розпочинати запускати накопичувальну систему. Так, як наразі ця система прописана, вона не створює для людини великого накопичення, але дає змогу потрохи запускати всі процеси заробляння коштів", – розповіла Жолнович.

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Вона розповіла, що це буде на кшталт пілотного проєкту, який не є сильно ризикованим та не спричинить для людини втрату більших коштів. Першим оператором буде Державний накопичувальний банк, а збереження коштів буде прогарантовано.

Скільки часу знадобиться на цей так званий пілотний проєкт, щоб потім запустити накопичувальну систему повноцінно, залежить від результатів його роботи.

"Але я давала б на це два роки. Рік на пробу, аналіз, а далі додавала б інший функціонал", – резюмувала очільниця Мінсоцполітики.