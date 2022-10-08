Понад пів мільярда гривень перераховано пенсіонерам Луганщини у жовтні – Гайдай

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Пенсійний фонд України станом на 7 жовтня виплатив жителям Луганської області понад 516 млн гривень.

Про це повідомив у Telegram голова луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що станом на 7 жовтня Пенсійним фондом України жителям Луганської області спрямовано 516,84 млн гривень, що становить 100% до поточної потреби.

Також додається, що виплата пенсій відбувається згідно з відбувається згідно із затвердженим графіком. Виплату проводять у визначену кожному пенсіонеру дату у встановленому порядку.

Раніше уряд ухвалив відповідні законодавчі зміни, за яким пенсіонери, які раніше отримували гроші на картку, можуть отримувати виплати готівкою.

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