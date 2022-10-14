"Укрэнерго" не планирует вводить ограничения энергопотребления: призывает "прикрутить" в часы пик

Диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует вводить ограничения энергопотребления - ни в Киеве и области и других регионах. Однако украинцев призывают и дальше уменьшать потребление электроэнергии утром и вечером.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Сегодняшний вечер может стать третьим после террористических атак России, когда энергосистема сможет обойтись без принудительных отключений.

Украинцы вечером и 12-го, и 13-го октября в часы пик потребили меньше, чем в обычный осенний день", - рассказали в компании.

"Мы благодарим каждого, кто хоть немного ограничил себя в использовании электроприборов. Энергетики чувствуют вашу помощь, ведь могут быть уверены, что имеют достаточно времени и возможностей для своей работы".

Однако нам необходимо во что бы то ни стало удержать нынешний уровень потребления. А лучше – еще немного сократить его в часы пик. Ведь, несмотря на то, что мы не перешагиваем предел, с каждым днем ​​потребляем все больше. К примеру, 12 октября в вечерний пик потребление было на 4% ниже среднего показателя, а 13 октября – всего на 2,2%", - добавили в компании.

Украинцев призвали "сознательно уменьшать" потребление электроэнергии утром - с 8 до 11 часов и вечером - с 17 до 23 часов.

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"Не включайте в это время мощных электроприборов - обогревателей, стиральных машин, бойлеров и т.д. По возможности пользуйтесь ими ночью, когда потребление в энергосистеме ниже.

Не включайте несколько мощных приборов одновременно, например, электрочайник и утюг, пылесос и посудомойку", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отказаться от практики плановых отключений электроэнергии возможно при условии уменьшения ее потребления в период с 17:00 до 22:00 в целом по Украине на 25%.

Укрэнерго призывает экономить электричество не только вечером, но и утром.

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Экономическая правда