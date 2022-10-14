"Зерновая инициатива": из украинских портов вышли еще три судна с зерном

В пятницу, 14 октября, три судна с 84 тысячами тонн агропродукции отправились из портов Большой Одессы к потребителям в Африке и Азии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, балкер SUPER ARSENAL доставит 27,5 тыс. тонн кукурузы в Тунис и балкер SEA LUCK доставит 13,5 тыс. тонн пшеницы в Алжир.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,4 млн тонн агропродукции", - отчитались в Мининфраструктуры.

Всего с начала действия "зерновой инициативы" из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Напоминаем:

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В рамках "зерновой инициативы" в четверг, 13 октября, из украинских портов в страны Азии и Европы вышли 6 судов из 154 тыс. тонн украинской агропродукции на борту.

В рамках "зерновой инициативы" 12 октября из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы вышли 9 судов из более 150 тыс тонн агропродукции.

Экономическая правда





