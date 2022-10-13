Еще шесть судов вышли из украинских портов в рамках "зерновой инициативы"

В рамках "зерновой инициативы" в четверг, 13 октября, из украинских портов в страны Азии и Европы вышли 6 сууден из 154 тыс тонн украинской агропродукции на борту.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Так, из Одесского порта вышел балкер DIGNITY. Из порта "Черноморск" вышли – WEI HE, YAF S.

Из порта "Южный" вышли суда AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 7,38 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 331 судно с агропродукцией в страны Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.

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Напомним:

В рамках "зерновой инициативы" 12 октября из портов Великой Одессы в страны Африки, Азии и Европы вышли 9 судов из более 150 тыс тонн агропродукции.

Экономическая правда